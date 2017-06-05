淡水文化園區傳傷人案 前店家籲文化局正視
淡水文化園區驚傳傷人案！淡水文化基金會研究員顏志新日前涉嫌在前店家搬家過程中出手打人，導致該店家2名女員工手臂挫、瘀傷，當下驗傷報案提告，顏志新則向警方供稱「誤認對方是小偷」，全案朝傷害罪嫌偵辦，該店家今天上午在臉書發布暴力譴責聲明，要求文化局正視古蹟園區管理不當問題。
淡水文化園區前店家藝舫今天上午10時在臉書發布暴力譴責聲明，指控淡水文化基金會研究員顏志新日前在藝舫負責人與員工搬遷之際，出手攻擊員工造成2人手臂挫傷和瘀傷，並出示驗傷單、報案紀錄。
藝舫在暴力譴責聲明中表示，淡水文化基金會過去已遭媒體揭露多項管理不當之爭議，包括前身商家、駐園藝術家及藝舫皆對此深表無奈與憤怒，如今發生暴力事件，盼文化局以古蹟空間的公益為重，正視淡水文化基金會管理不當問題。
「希望不要再有下一個受害者！」藝舫私下表示，對方傷人之後不僅不願道歉，竟還反控當時以手機錄影自保的女員工強制罪，但動手打人就是不對，被害員工堅持提告，藝舫不會縱容暴力，也會堅持保護被害員工。
淡水文化園區前專員也表示，過去與顏志新共識時便對其管理方式和為人態度感到不舒服，2011年顏志新曾與當時的淡水社大主任張建隆因故發生口角爭執，一怒之下竟拽著對方衣領在地上拖行施暴，人在一旁的淡水文化基金會某長官目睹卻沒有積極阻止，對方事後雖未追究，顏志新還十分自豪地到處宣揚此事，「那是塊好地方，但覺得應該讓真正的文化人在這裡活躍，而不是被包庇的暴力與騷擾。」
(中時)
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