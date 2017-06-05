放飛台灣希望！賽鴿運動發光國際

中華民國賽鴿總會提供

台灣鴿界人士向來默默耕耘，低調行善回饋社會。而這次透過民間力量不斷將台灣在國際賽鴿活動上露出，中華民國賽鴿總會終於獲得FCI國際信鴿聯盟肯定，獲得2018年世界信鴿冠軍錦標賽主辦權，連同2018年FCI國際公棚賽與2018年3月11日FCI國際會議也將在台灣舉辦。

台灣承接此一重責，將台灣鴿界與國際互動接軌，而2018世界信鴿冠軍錦標賽暨FCI國際公棚賽，更是影響台灣能否打敗羅馬尼亞獲得2021奧林匹克在台灣主辦的關鍵。透過這幾場國際盛事，台灣必定會成為各國注目焦點，台灣也能藉此在國際舞台上發光發熱。

在此，我們希望透過賽事的舉辦，期盼凝聚更多正面的力量。

我們需要您，讓台灣賽鴿運動注入新生命；

我們需要您，讓台灣賽鴿運動再創新高潮；

我們需要您，讓國際能夠更親近台灣；

我們需要您，讓世界發現台灣的真善美；

我們需要您，匯聚更多新的契機，開創無限的可能。

或許，我們只有這一次的機會，能把台灣之美展現給國際，所以我們一定要成功；唯有成功才能開?台灣鴿界下一段榮景，讓鴿子、讓鴿友﹑讓全台鴿界的下一代有更好的環境。

我們有信心可以爭取到2021奧林匹克在台灣之主辦權，在此之前，我們即將在台灣舉辦 2018年世界信鴿冠軍錦標賽。

邀請您，一起加入我們的行列，共創台灣新榮景。

(中時電子報)