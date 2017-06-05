NBA》保持HIGH心情打球 柯瑞肢體語言豐富
史提芬柯瑞第二戰攻下32分、10籃板、11助攻，生涯第一次在總決賽繳出大三元成績單，賽後受訪時表示，雖然發生很多失誤，但整場比賽保持著「HIGH」的心情打球，很高興球隊一路領先贏得勝利，接下來將前往克里夫蘭，肯定會是硬仗，但我們有信心擊敗對方。
現場記者提問柯瑞何時知道科爾將歸隊，柯瑞表示，來到球場上看到他，就知道他會在這場比賽執掌兵符，恭喜科爾回來帶領我們打贏這場比賽。
對於場上的肢體語言，尤其是傳給李文斯頓在禁區內扣籃得分之後，兩人先後雙手遮眼姿勢獲得滿場球迷掌聲，柯瑞說，這是兩人之間默契，同時也是激勵隊友的作法。
多次與詹姆斯正面攻防，柯瑞笑說，這是很有意義的挑戰，畢竟詹姆斯是對方主將，能在對方手中拿到分數，證明自己的實力在對方之上。
克雷湯普生找回手感攻下22分，柯瑞表示，克雷終於回來了，有他在進攻端的火力支援，讓我們能夠打得更輕鬆，這是好消息。
(中時電子報)
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