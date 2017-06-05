偷賣興航股票 易飛網負責人內線遭訴

台北地檢署偵辦復興航空無預警停飛涉嫌詐欺、內線交易等案，認定興航去年11月21日公告「停航一天」，已屬航空間重大異常消息，可預見興航必有重大利空，但國產集團總裁林孝信弟媳林鄭珊珊、百順旅行社負責人劉信平、易飛網負責人周育蔚、中興保全資深主管朱漢光妻子柯錦瑢等4人藉職務之便提前掌握停飛消息，隨即出脫興航持股避損，今依《證券交易法》內線交易罪提起公訴。

檢方考量，林鄭珊珊、周育蔚、柯錦瑢均認罪，並各自主動繳回犯罪所得138萬9289元、44萬0413元、4萬1636元，且3人均無前科、犯後態度良好，建請法院斟酌宣告附條件的緩刑，以勵自新。

起訴指出，興航近年因澎湖、南港空難導致營運困窘、連年虧損，董事長林明昇自知已無法有效改善興航經營不善的體質，去年11月15日即向父親林孝信稟報無法繼續經營興航，17日存入12億元信託基金作為員工資遣費與機票退款之用。

興航去年11月19、20日連續召開主管會議討論重整、解散後的配套握施，並決議22日全航線停班，但為免影響機組員情緒、造成飛安疑慮，並避免重大消息公開後讓興航海外滯留飛機遭債權人查扣，決定21日晚間公告22日暫停交易、停航一天，22日再由臨時董事會正式通過解散決議。

林鄭珊珊除了是林明昇五嬸，也是興航法人監察人，深知林孝信父子安排源信等3家國產集團企業聯合貸款，目的就是為了拯救興航；林鄭珊珊早於去年11月16日，即獲悉台灣工業銀行10億元貸款暫不撥動，得知興航無意解決海外可轉換公司債(ECB)到期贖回的資金缺口，已可預見興航將無法繼續經營，自11月18日起共賣出興航股票381萬9490元，不法規避損失金額138萬9289元。

百順旅行社負責人劉信平則是在去年11月21日上午，即得知興航隔日將停飛，也發現興航訂位系統鎖死，以其長年經營國外旅遊業務，深知航空公司全面平飛非同小可，當日隨即賣出興航股票3419張、1754萬餘元，避損達591萬元。易飛網負責人周育蔚同樣利用興航提前通知停飛的訊息，賣出250張興航股票，避損44萬元。

而興航轉投資的龍騰旅行社董事長朱漢光曾參加去年11月20日的主管會議，遮興航將全面取消航班、不再經營，其妻柯錦瑢20日即電話探詢會議內容，也因此獲知興航將停飛的重大內幕，21日出脫持股，避損4萬1636元。

(中時)