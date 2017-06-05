6月5日中視午間新聞搶先看 梅雨過後葉菜價飆

中視午間新聞搶先看20170605

今天6月5日的中視午間新聞搶先看：

梅雨過後葉菜價飆2倍 宜縣:人為因素

梅雨鋒面重創中南部蔬菜瓜果產地，尤以雲林縣損失最慘烈，農損近6千萬。不過高麗菜的主要種植區是宜蘭大同鄉、南投縣，雲林不是主產區，結果市場價格昨天漲了近一倍，宜蘭縣府農業處長陳德星說，「很明顯是人為操作」。

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轎車逆撞卡車 怪原廠導航帶往「死亡之路」

一輛大貨車2號晚上行駛於新北市汐止大同路貨櫃聯絡道要往國道時，突然在彎道遭遇逆向轎車，結果兩車迎面撞上，轎車嚴重毀損。許多網友同情大車司機的遭遇，痛批駕駛害得人家無法出車，但轎車駕駛的友人在《臉書》發文反批是車廠導航要駕駛「直通死亡之路」。

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關紗窗不慎? 插畫家「挑食少女」墜樓亡

台中市知名插畫家「挑食少女」前天驚傳從十樓住家墜樓身亡，警方相驗後初步排除他殺嫌疑，懷疑死者可能因為要去關上紗窗，不慎墜樓重傷，經送醫不治，「挑食少女」的男友昨在她臉書粉絲專頁留言證實此事，並祝福她「在另個世界笑容依然燦爛。」

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播蕭惠文播報的中視午間新聞！

(中時電子報)