2018公棚賽在台灣　手冊下載

中華民國賽鴿總會提供

國際鴿協聯盟（F.C.I）所主辦的2018世界信鴿冠軍錦標賽（以下簡稱世錦賽），FCI已授權中華民國賽鴿總會（CTRPA）承辦，屏東青田信鴿協會負責比賽執行工作。

世錦賽每年舉辦一次，以公棚形式進行比賽，參賽鴿是由國際鴿聯盟各會員國推薦參賽，每個會員國限送25羽組成國家代表隊，以比利時為例，只有獲得KBDB全國級別前三名，才具有參賽資格。

所以能代表國家參加世錦賽者，都是各國強中之強，而能參賽的選手鴿都是菁英中的菁英，最後能在世錦賽脫穎而出的入賞鴿，無疑是世界公認的王中之王。

(中時電子報)