硬體難配合衛生紙丟馬桶 秦慧珠：新政注定失敗

環保署推行衛生紙丟馬桶政策，北市議員秦慧珠指出，即使台北汙水下水道接管率全台最高，仍有4成公廁硬體設備無法配合，政策注定失敗。（陳燕珩攝）

環保署推行「衛生紙丟馬桶」政策，預計7月全面上路。不過北市議員秦慧珠調查發現，即使台北汙水下水道接管率全台最高，市府經管的900多處公廁，也僅不到6成可實施，其餘硬體設備無法配合，各級學校也面臨管線老舊、堵塞問題，痛批中央不了解基層運作情形，政策注定失敗。

環保署3月宣布衛生紙丟馬桶政策，各地都擔心馬桶堵塞，秦慧珠今指出，北市公廁下水道接管率74％為全台之冠，有些縣市不到3成，但調查台北公廁運作情形，發現衛生紙丟馬桶比例僅占58.4％，其餘4成多單位難以配合。

另外，北市校園下水道接管率雖高達93.2％，不過只有27.8％的學校敢全面實施衛生紙丟馬桶，最大的困難就是管線設備老舊。秦慧珠說，其中27所學校實施前就有堵塞情形，每次請水電工處理就要1500元，加上管線舊、管路小等問題，不少學校希望將管線更新後再實施，對於新政策貿然上路感到害怕。

秦慧珠表示，忠孝國中日前選了2間女廁試辦，卻發現堵塞情形嚴重，打算停辦。環保署宣導衛生紙可丟、面紙不能丟馬桶，但許多學童根本分不清楚，未來造成堵塞問題，各單位只能自己吸收成本，全台有上萬間公廁，改造管線經費可觀，環保署拋出新政，卻未考慮基層執行狀況，上路後注定失敗。

對此，北市環保局簡任技正楊維修說，台北有2036間公廁，針對沖水順暢的馬桶，會貼上「將衛生紙丟入馬桶」的宣導；至於可能堵塞的公廁，則會貼「衛生紙請勿丟馬桶」標語。目前統計約有61％公廁可實施新政，其餘要逐年編列經費改善。

環保局也會加強宣導，屬於短纖的衛生紙可溶於水，面紙、擦手紙及衛生用品屬於長纖，不能丟入馬桶，盼能全面改變如廁文化，避免衛生紙與面紙混用。

教育局副局長洪哲義哲則說，校園廁所的堵塞多半不是因衛生紙，而是異物阻塞，將來也會逐步汰換老舊管線，新設管線會注意管路大小、水壓等。

(中時)