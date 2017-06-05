PGA》潘政琮紀念賽T40 達夫納奪第5冠

達夫納激動握拳奪第5座PGA冠軍。(美聯社)

近6戰第1場晉級的潘政琮，今(5日)決賽輪沒能重演前一天開低走高表現，因後9洞揮出40桿(+4)，錯失排名上升機會，這輪交出75桿(+3)，總桿289桿(+1)獲得並列第40。

潘政琮輪決賽輪開平走低獲並列第40。(資料照 季志翔攝)

潘政琮這輪前9洞穩紮穩打，沒有吞下任何柏忌，於第8洞抓1鳥，前9洞35桿，排名一度升至前40，但後9洞在第10洞吞下約16步3推柏忌後，第12洞3桿洞再打出雙柏忌，第17洞吞柏忌，打出40桿，還好這輪75桿沒有讓排名下滑，最終收在與出發前一樣的並列第40。

美國選手杜夫納前9洞3鳥3柏忌，一度曾出現4人輪流領先局面，但他後9洞及時穩住打出4鳥0柏忌32桿，將其他人甩在後頭，最終以贏3桿的總桿275桿(-13)，拿下第5座PGA冠軍。

決賽輪飆出65桿的印度拉希里與打出70桿的美國好手佛勒，同以278桿並列第3，美國湯瑪斯與庫查，279桿並列第4。

(中時電子報)