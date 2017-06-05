啟動儀式 精彩直播看這裡

桃園市政府廣場現場直播。(中華民國賽鴿總會提供)

中華民國賽鴿總會提供

結合兩岸鴿友力量，2018年台灣將舉辦『世界信鴿冠軍錦標賽暨FCI國際公棚賽』，並為台灣申辦『2021世界信鴿奧林匹克大會』吹起號角！透過凝聚全台鴿友的力量，向世界鴿友搭起橋樑，散播「鴿友一家親」的信念，創造更多美好與和平，讓世界看見台灣！

6/11（日）下午2點至5點，桃園市政府前廣場將舉辦盛大的啟動儀式，到來的民眾即可獲得精美馬克杯（數量有限，贈完為止），現場還設有許多趣味闖關活動，以及液晶電視、微波爐、超商禮券等多項好禮抽獎；此外，鴿友們還可參加「名鴿抽獎」活動，預計活動現場將熱鬧不斷，歡迎民眾赴活動現場共襄盛舉。

沙畫得獎藝術家閻俊杰，精心安排動態沙畫表演，將驚豔全場。(中華民國賽鴿總會提供)

郭子乾領軍悶鍋團隊，帶來精彩的世界鴿友IN台灣模仿秀。(中華民國賽鴿總會提供)

節目流程：

2:00-2:40 活動暖場有獎問答

2:40-3:00 原林藝術舞集

3:00-3:30 全民大悶鍋信鴿故事模仿show

3:30-3:40 飛鴿動態沙畫show

3:40-3:50 貴賓致詞

3:50-4:00 啟航儀式-鴿舞飛揚

4:00-4:15 阿卡貝拉美聲表演

4:15-4:30 魔幻鴿舞秀

4:30-4:40 有獎問答

4:40-4:55 萬元名鴿抽獎活動

4:55-5:00 活動圓滿結束

(中時電子報)