啟動儀式 精彩直播看這裡
結合兩岸鴿友力量，2018年台灣將舉辦『世界信鴿冠軍錦標賽暨FCI國際公棚賽』，並為台灣申辦『2021世界信鴿奧林匹克大會』吹起號角！透過凝聚全台鴿友的力量，向世界鴿友搭起橋樑，散播「鴿友一家親」的信念，創造更多美好與和平，讓世界看見台灣！
6/11（日）下午2點至5點，桃園市政府前廣場將舉辦盛大的啟動儀式，到來的民眾即可獲得精美馬克杯（數量有限，贈完為止），現場還設有許多趣味闖關活動，以及液晶電視、微波爐、超商禮券等多項好禮抽獎；此外，鴿友們還可參加「名鴿抽獎」活動，預計活動現場將熱鬧不斷，歡迎民眾赴活動現場共襄盛舉。
節目流程：
2:00-2:40 活動暖場有獎問答
2:40-3:00 原林藝術舞集
3:00-3:30 全民大悶鍋信鴿故事模仿show
3:30-3:40 飛鴿動態沙畫show
3:40-3:50 貴賓致詞
3:50-4:00 啟航儀式-鴿舞飛揚
4:00-4:15 阿卡貝拉美聲表演
4:15-4:30 魔幻鴿舞秀
4:30-4:40 有獎問答
4:40-4:55 萬元名鴿抽獎活動
4:55-5:00 活動圓滿結束
(中時電子報)
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