飯店特區不只能練身 還能靜心抒壓課

台中福華大飯店獨家「煉金水晶音頻療癒、深度冥想銅鑼浴」在動態健身外，特別將近年最流行的靜心課程融入。（馮惠宜攝）

台中福華全新裝潢Be ONE Wellness Center「身心靈空間」，將近200坪休憩空間規劃為品茗區、健身房、男女三溫暖、多功能教室及泳池，更獨家引進音聲療癒課程-水晶缽及銅鑼浴，是忙碌的現代人之福音。（馮惠宜攝）

Be ONE Wellness Center「身心靈空間」，也有健身房等心肺耐力設備，及其他自由重力設備可供訓練。（馮惠宜攝）

陸客不來，飯店為區隔市場，健身會館大進升，台中福華飯店將B1生活會館全新改造在健身房、三溫暖之外，引進具抒壓療癒的「水晶缽」、「銅鑼浴」，以及日本療癒音樂大師朝瀨蘭的音樂與展演活動，希望透過動靜交互的課程，讓壓力繁重的商務客及地區民眾可以身心靈獲得療癒。

在煉金水晶音樂，以及朝瀨蘭的電吉他演奏中，台中福華飯店B1「Be ONE」身心靈空間也正式開幕啟用，有別於其他飯店的健身會館，這個隱藏在B1、廣達200坪的空間，不只有健身房、三溫暖，以茶藝和藝文用品營造休憩氛圍，最特別的是在多功能教室，也提供水晶缽」、「銅鑼浴」與妮姑瑪瑜珈、茶藝等課程。

台中福華總經理林保羅說，希望透過市場區隔，深耕台中，未來福華飯店不只是旅人、商務客的五星飯店也成為台中城市綠州休憩空間。

(中時)