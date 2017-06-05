一例一休7月1日上路 朱立倫：輔導取代處罰

一例一休的宣導期只到6月底，7月將正式開罰，新北市長朱立倫今在議會接受質詢時表示，目前的相關法律規範，對於勞資雙方來說，都有窒礙難行之處，雖然中央提出7月份開始將正式開罰，不過新北市會以輔導來代替罰款，也呼籲中央盡速修法，避免造成民眾困擾。

(中時)