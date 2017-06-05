國人最愛電腦斷層 健保署要管了
健保署為了避免民眾重複受檢，浪費醫療資源或對身體帶來不必要傷害，積極推行「重要檢驗、檢查項目結果共享制度」，若有重覆檢驗、檢查過多的案例，將列為專業審查的抽審重點，健保署呼籲民眾配合醫師處置，不要四處「逛醫院」。
健保署統計2016年健保支付檢查項目點數的前20大排名，總計費用支出688億點，其中以電腦斷層造影花費最多、支出92億點，其次是超音波檢查、支出90億點，磁振造影支出58億點。
而電腦斷層造影的歷年費用趨勢分析，從1998年的31億點到2016年的92億點，成長196.7％；磁振造影在同期也從13億點增加到58億點，成長346.1％；血液生化檢查則由72億點增加到199億點，成長176.3％。
以健保大數據分析，發現這些年來健保支付藥費、治療費、檢查費、治療處置費、放射診療費的成長幅度驚人，健保署李伯璋署長表示，高達8成6的醫師認為「民眾浪費醫療資源及藥物」，這是未來健保制度改革的方向。
因為很多病患到醫療院所看病，各醫療院所就會做一系列的生化檢驗、影像檢查，這些花費積少成多，每年支出高達幾百億元，若不針對這些不必要的檢驗、檢查採取有效管理，勢必對健保財務帶來沈重負擔。
為促使醫療資源合理分配，健保署積極推動「重要檢驗、檢查項目結果共享制度」，透過健保署建置的健保雲端醫療系統，當病患前往醫療院所就醫，只要插入健保卡完成認證後，醫師的電腦會有主動提醒功能，出現該病患最近6個月內接受的檢查（驗）項目以及最近1次受檢日期。
健保署指出，這項檢驗、檢查的提示，已於5月25日上線，醫師還可透過VPN進一步查詢病人檢驗、檢查記錄及結果，作為衡量是否需再次檢查的參考；李伯璋強調，唯有減少不必要的醫療行為，才能促成醫療與健保資源做更有效率的分配。
(中時)
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