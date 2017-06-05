羅智強：北檢好大的官威 猶如祕密警察
前總統馬英九因涉洩密、教唆洩密案，於2日赴台北地檢署受審，由於他當庭拿出4000字聲明給媒體參考，引來現場檢察官斥為「庭外發言」。對此，前總統府秘書長羅智強批痛批，稱北檢不尊重言論自由，表現就像是祕密警察。
筆震論壇今天(5日)刊載羅智強的專論文章，內容指出，馬英九一案是公開審理而非是秘密審訊，現場本來就有各家媒體在場旁聽，馬英九的答辯是一定會被報導。那麼，他要不要提供發言稿是其「言論自由」，北檢憑甚麼要馬英九封口？難道公開審理還有所謂的偵查不公開？
羅智強進一步說，北檢無視當事人立場就斥責行為簡直是「官威很大」，這種作為堪比納粹德國的「蓋世太保」或明朝的「東廠錦衣衛」，實在太穿越！
羅智強強調，現在的北檢對王金平的司法關説百般迴護，卻對馬英九的言論自由痛斥追撃，這些只能用「檢察官誤國」一詞形容。
(中時電子報)
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