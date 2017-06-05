啟動儀式活動 現場交通指南
※活動時間：2017/6/11（日）14:00-17:00
※活動地點：桃園市政府前廣場
交通方式（建議多利用大眾交通工具，避免車道擁擠）
【大眾運輸】
搭火車至桃園火車站後，可搭乘桃園1路公車或桃園市民免費公車於市政府站下車。
▲桃園市民免費公車
請於民權路及復興路口，搭乘環狀藍線至桃園區公所前下車，下車後向前直行約100步，即可抵達桃園市政府後門（外牆為粉紅色）。
【自行開車】
▲國道一號南崁交流道下來後往桃園方向走→右切經國路→大興西路一段向右轉，一路直行至大興西路二段→永安路向左轉→民安路向右轉→右切至縣府路，市政府即在左手邊。
▲國道二號桃園交流道西側出口下交流道→沿大興西路三段直行一段後右轉國際路→第2個路口左轉，走文中路→正光街向右轉→第2個路口向左轉，走廈門街→縣府路向右轉。
【停車資訊】
▲府前地下停車場：桃園市政府廣場旁地下停車場
▲公有西門停車場：桃園區育樂街42-1號
(中時電子報)
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