啟動儀式活動 現場交通指南

中華民國賽鴿總會提供

※活動時間：2017/6/11（日）14:00-17:00

※活動地點：桃園市政府前廣場

交通方式（建議多利用大眾交通工具，避免車道擁擠）

【大眾運輸】

搭火車至桃園火車站後，可搭乘桃園1路公車或桃園市民免費公車於市政府站下車。

▲桃園市民免費公車

請於民權路及復興路口，搭乘環狀藍線至桃園區公所前下車，下車後向前直行約100步，即可抵達桃園市政府後門（外牆為粉紅色）。

【自行開車】

▲國道一號南崁交流道下來後往桃園方向走→右切經國路→大興西路一段向右轉，一路直行至大興西路二段→永安路向左轉→民安路向右轉→右切至縣府路，市政府即在左手邊。

▲國道二號桃園交流道西側出口下交流道→沿大興西路三段直行一段後右轉國際路→第2個路口左轉，走文中路→正光街向右轉→第2個路口向左轉，走廈門街→縣府路向右轉。

中華民國賽鴿總會提供

【停車資訊】

▲府前地下停車場：桃園市政府廣場旁地下停車場

▲公有西門停車場：桃園區育樂街42-1號

(中時電子報)