為友人出頭 男子假藉摩鐵揪毒趴行搶報復

26歲郭姓男子昨天（4日）傍晚5時許，以手機通訊軟體揪人到新北市某汽車旅館開毒趴，竟趁2名應邀參加的被害人吸毒後精神恍惚時，亮刀抵住被害人頸部，事先躲在包廂廁所的另外3人此時出現，一同搶走4000元現金，還扣走被害人手機要求以15000元贖回，被害人佯稱回家拿錢後向警方報案，警方趕往逮捕郭男等3人，訊後依強盜、毒品危害防制條例等移送法辦。

郭男到案後供稱，因綽號「冠強」的友人與綽號「小安」的男子有毒品交易糾紛，他為替友人出頭，透過第3人以「微信」通訊軟體假裝開毒趴，將「小安」與張姓男子約到永和區仁愛路某汽車旅館開毒趴，欲藉機報復。

張男與「小安」到場後，郭男先提供安非他命毒品供2人「過癮」，待2人神情恍惚之際，郭男先扣下「小安」隨身攜帶的西瓜刀，事先躲在包廂廁所的27歲簡姓、22歲潘姓男子此時現身，強行扣押張男、「小安」手機，要脅2人以15000元贖回，2人表示身上現金不夠，趁郭男等人放行返家取款時向警方報案。

郭男等人在張男與「小安」離開後，立刻換包廂以躲避警方查緝，但警方調閱摩鐵監視器畫面後，懷疑郭男等人還躲在摩鐵內，逐一清查各包廂，當場逮獲郭男等人還在「續攤」慶功，全數帶回偵訊。

警方調查，郭男有毒品、竊盜、妨害自由、人口販運、組織、妨害風化等多項前科，2年前也曾利用毒品交易糾紛擄人勒贖被逮，今年2月24日才剛出獄，又以同樣手法逞凶。

警方表示，目前僅張男作證指認郭男等人，另1名被害人「小安」則嚇得不敢出面，警方正循線聯繫「小安」出面說明釐清案情，訊後將郭、簡、潘3人移送法辦。

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(中時)