NBA》不敗定律 勇士23連勝真恐怖
勇士5日首節就打出40比34的攻勢，然後一路領先之姿大勝騎士19分，系列賽取得2比0領先優勢。然而不少人看完第一節比賽之後就直接認定勇士能夠贏得這場比賽，理由是本季勇士只要能在第一節攻下超過35分就不曾吞下敗仗，至今已23連勝。
根據統計，此役之前，本季例行賽與季後賽勇士只要在第一節的得分在35分以上，拿下22連勝，此役，面對詹姆斯與洛夫的強悍攻勢，勇士首節一度6比11落後，但史提芬柯瑞、杜蘭特與克雷湯普生隨後吹起反攻號角，單節豪取40分逆轉戰局取得6分超前。
第二節與第三節詹姆斯多次在籃下爆扣，洛夫也在外線火力支援，騎士將落後分數追悼1分差距，但擁有主場優勢的勇士立刻以三分火炮澆熄敵軍的反撲氣焰，尤其是在柯瑞的大三元加持下，還無法贏得勝利嗎？
(中時電子報)
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