豪雨再添冤魂 水電工開貨車翻覆溺斃　

苗栗縣三灣鄉4日發生貨車翻覆意外，水電工不幸溺斃在水潭。（陳慶居翻攝）

連日豪雨成災，苗栗縣繼頭份76歲傅姓老翁疑涉水到中港溪沙洲失蹤後，4日又傳出54歲水電工駕駛貨車摔落排灌溺斃意外，今(5日)將由檢警相驗死因，確認此次雨災再添一冤魂。

頭份警分局調查，傅姓老翁是2日失蹤，家屬報案懷疑他要穿越雜草到中港溪沙洲的菜園巡視時，可能遭暴漲的溪水沖走，警方、消防及救在單位連日搜尋仍未尋獲。

4日傍晚，警方又據報在三灣鄉大坪村有貨車意外翻覆到排水溝，而現場並未54歲的徐姓駕駛，他女兒旋即通報協尋，但只見副駕駛座車門打開，稍晚在距離現場150公尺遠的水圳尋獲遺體，並由消防人員打撈上岸。回溯案發當時，三灣地區正在下豪雨。

(中時)