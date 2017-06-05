3個月連3起 為何英國一直成為恐攻目標？

英國警方在周六恐怖攻擊後全副武裝上陣。(圖/美聯社)

英國連續3個月發生了3起恐怖攻擊，這些悲劇頻繁到讓英國首相梅伊怒批「受夠了」，讓外界疑惑為何英國總是成為恐攻目標?據專家指出，英國長久以來都作為恐怖組織發動攻擊的頭號目標，因為直接打擊英國這樣「更有價值的頭號攻擊目標」，對恐怖分子來說是「值得慶祝的事」，另外英國作為美國最親密的盟友，也是恐怖份子在英發動攻擊的原因之一。

據《新華社》報導，伯明罕城市大學（Birmingham City University）犯罪學研究中心副主任阿萬（ Imran Awan）表示，英國長久以來就是恐怖組織的攻擊目標，直接打擊英國或美國這些「更有價值的頭號攻擊目標」，對恐怖分子來說是「值得慶祝的事」。

而白金漢大學安全與情報研究中心主任葛利斯（Anthony Glees），也認為英國近年來恐怖攻擊頻頻發生，背後原因很複雜，英國和美國之間的關係是導致英國恐攻頻發的另一個原因。英國對自己作為美國在歐洲的親密盟友十分自豪，兩國親密的關係從美國總統川普(Donald Trump)上任後，英國首相梅伊（Theresa May）作為第一個到白宮拜訪的領導人可以看出來。

美國總統川普與英國首相梅伊。(圖/美聯社)

另一方面，英國在伊拉克的軍事行動、隨時準備轟炸伊斯蘭國(ISIS)的態度，以及英國因脫歐公投、政府變更、提前大選，讓該國政府看起來處於弱勢地位、容易受攻擊的狀態，這些都成為了英國成為恐怖攻擊目標的原因之一。

英國情報組織軍情五處(MI5)前總幹事帕克(Andrew Parker)，過去也曾警告近年來伊斯蘭國對英國產生前所未有的嚴重威脅，其中的主因和敘利亞聯年的內戰有密切的關係。

英國從今年3月起連續發生了3起駭人聽聞的恐怖攻擊，造成社會上的恐慌，最新一起則是6月3日發生在倫敦的倫敦橋恐怖攻擊，造成7死48傷。2星期前的5月22日，美國歌手亞莉安娜(Ariana Grande)於曼徹斯特開演唱會期間發生自殺炸彈攻擊事件，釀成22死116傷，以及3月22日，一名52歲男子在西敏寺橋上開車衝撞行人，導致4死50傷。

英國倫敦周六發生恐怖攻擊釀成7死後，警方在現場拉起封鎖線。(圖/美聯社)

三起恐怖攻擊一共造成32人死亡，恐怖組織伊斯蘭國也都在事後出面承認了要為恐怖攻擊負責，也讓英國國土安全頻頻拉起警報，英國首相梅伊第一時間也在會議上對此怒吼「受夠了！」(enough is enough)，並誓言要全面檢討英國的反恐戰略，她也稱儘管三起恐攻沒有直接的聯繫，但是「恐怖組織滋生恐怖主義」。

喬治亞州立大學中東的布魯教授(Mia Bloom)表示，恐怖組織想讓穆斯林在的歐洲國家失控，包括英國在內，這些國家有反穆斯林的偏見存在。布魯也表示，自兩周前的曼特斯徹的演唱會攻擊後，伊斯蘭國的聊天群組中，就不斷強力慫恿大家對倫敦發動攻擊，甚至有指示要成員使用貨車來發動攻擊。

據英國情報機關5月底的報告顯示，英國境內約有2.3萬名激進的穆斯林，其中有約3,000名構成立即的威脅，其中又約有800到2,000名英國人旅行至激進組織所在的敘利亞，目前仍不清楚有多少人已經返回英國國內。

(中時電子報)