東大澄清攜手 長期照護2.0再注入大學生參與
長期照護2.0再注入大學生的參與！東海大學與澄清醫院中港分院及敬德基金會附設產後護理之家簽訂長期照護合作計畫，讓大學生感受到「被社區需要」，藉由學校團隊與長照服務站的合作，帶動長照服務創新發展與技術升級，建構長照服務的示範模式。
這項合作，雙方由澄清醫院中港分院院長鍾元強、副院長林哲鈺與東海大學副校長詹家昌代表完成簽約。雙方同意就多元服務系統建構、專業人才培育、高齡友善空間營造、共享學習資源及專業知能等項目展開合作。
東海大學副校長詹家昌表示，該校今年成立「樂齡生活與科技創新中心」，將再申請教育部大學社會責任實踐計畫，以世代交替與長期照護為主題，強化大專校院與區域連結合作，實踐大學社會責任，藉由學習的過程，也讓大學生感受到「被社區需要」，凝聚對區域發展的認同，藉由學校團隊與長照ABC服務站的合作，帶動長照服務創新發展與技術升級，建構長照服務的示範模式。
澄清醫院中港分院院長鍾元強表示，澄清醫院去年開始便開始積極參與長照2.0的服務計畫，並著手整合體系組織包括澄清醫院、敬德護理之家、澄清基金會，提升現有服務量能並強化在地服務網絡，積極建立社區長照個案照顧個案管理，將醫療與慢性照護無縫接軌輸送到社區，讓長者在社區享有無障礙的品質生活。
目前澄清醫院中港分院與敬德院區共同參與長照10年與長照2.0整合照護計畫服務內容包括：出院準備、居家復健、居家整合醫療、居家護理、機構喘息服務、安寧居家、家庭照顧者支持團體、社區預防性照顧等長照服務，期待藉由教育單位與醫療單位的合作模式發展，醫院在長照服務實務上遇到的困難，能夠藉由與學校團隊的合作，能夠激發出更多創新的服務模式。
(中時)
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