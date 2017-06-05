動心百億CEO有洋蔥 安以軒65大婚藏戀夫甜蜜
女神安以軒3月與澳門百億身家CEO陳榮煉登記結婚，為籌辦人生大事，安以軒在巴黎、馬爾地夫、義大利等地拍攝婚紗，並將在夏威夷當地時間5日舉辦海島婚禮，升格當新婚人妻的安以軒，舉手投足充滿新婚喜悅，她談到動心陳榮煉的瞬間，不僅甜蜜還藏有大大的洋蔥。
安以軒將在5日在夏威夷舉辦婚禮，「安氏企業」成員夏于喬、曾之喬等人都已陸續抵達當地，見證好姊妹完成終身大事，根據《壹週刊》報導，安以軒透露自己個性爽朗、比較像大姊頭，總是像姐姐一樣照顧大家，前年安鈞璨癌逝時，陳榮煉在她身旁貼心陪伴，還與安以軒各自起飛，陪她到台南送安鈞璨最後一程，安以軒感性說：「他讓我覺得自己不用當個女強人。」
小倆口經過2年多交往，終在今年3月登記結婚，將在夏威夷、台北兩地舉辦婚禮，其中選在6月5日舉辦海島婚禮，婚禮日期也有特別意涵，安以軒透露，陳榮煉的外號是「65」，因此訂在這一天舉辦婚禮，格外有紀念意義。
(中時電子報)
關鍵字：安以軒
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。