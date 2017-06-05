動心百億CEO有洋蔥 安以軒65大婚藏戀夫甜蜜

安以軒談動心陳榮煉的瞬間，不僅甜蜜還藏有大大的洋蔥。（圖／取材自安以軒微博）

女神安以軒3月與澳門百億身家CEO陳榮煉登記結婚，為籌辦人生大事，安以軒在巴黎、馬爾地夫、義大利等地拍攝婚紗，並將在夏威夷當地時間5日舉辦海島婚禮，升格當新婚人妻的安以軒，舉手投足充滿新婚喜悅，她談到動心陳榮煉的瞬間，不僅甜蜜還藏有大大的洋蔥。

安以軒將在5日在夏威夷舉辦婚禮，「安氏企業」成員夏于喬、曾之喬等人都已陸續抵達當地，見證好姊妹完成終身大事，根據《壹週刊》報導，安以軒透露自己個性爽朗、比較像大姊頭，總是像姐姐一樣照顧大家，前年安鈞璨癌逝時，陳榮煉在她身旁貼心陪伴，還與安以軒各自起飛，陪她到台南送安鈞璨最後一程，安以軒感性說：「他讓我覺得自己不用當個女強人。」

小倆口經過2年多交往，終在今年3月登記結婚，將在夏威夷、台北兩地舉辦婚禮，其中選在6月5日舉辦海島婚禮，婚禮日期也有特別意涵，安以軒透露，陳榮煉的外號是「65」，因此訂在這一天舉辦婚禮，格外有紀念意義。

(中時電子報)