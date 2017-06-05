你有垃圾分類嗎？中市破袋檢查首日規勸87件
台中市環保局為提升垃圾分類，啟動沿街垃圾破袋檢查，6月為勸導期不開罰，勸導首日動員486名稽查人員，在全市28個行政區同步展開，執行797處次破袋檢查，開立勸導單87件，7月起正式執行，若未落實分類且屢勸不聽者，將依違反廢棄物清理法開罰1200元至6000元。
「民眾配合度良好！」相較有的執行縣市，發生民眾與清潔隊員爭執事件，環保局表示，台中市民多年來大都建立垃圾分類的觀念，6月為勸導期，7月將正式起跑，稽查人員優先查核非透明塑膠袋。
環保局長白智榮表示，清潔隊稽查人員隨機破袋，經檢查垃圾袋內含有3個以上「資源回收物」即違規，包括紙容器（鋁箔包、紙餐具）、塑膠容器（寶特瓶）、金屬容器（鐵、鋁罐）及玻璃容器等，現場開立勸導單並勸導民眾重新分類再丟置回收車。
「以勸導為主、開罰為輔！」白智榮說，首日破袋稽查，市府共動員約486名稽查人員，查核142條路線、執行破袋檢查797處次、開立勸導單87件，總計查核1619件，協助民眾正確落實垃圾分類。
為避免影響垃圾車收運時程，各區清潔隊稽查人員事先前往收運點，在垃圾車抵達前對垃圾袋進行破袋檢查，也提醒民眾塑膠袋、保麗龍及廚餘等為加強宣導回收項目。
可回收塑膠袋包括一般提袋、保鮮膜、水果網袋等PE塑膠袋，以及編織袋、打包帶等PP塑膠袋，均可回收，呼籲民眾先去除內容物並清洗乾淨，鋪平打結減少體積，以大袋裝小袋的方式交資源回收車回收。
不可回收塑膠袋分為塑膠鋁箔、有金屬光澤等複合性材質包裝，例如洋芋片、泡麵包裝袋、洗衣精補充包等。
清潔隊稽查人員將在沿街收運路線隨機破袋，民眾需配合落實「一般垃圾」、「資源回收」及「廚餘」3大分類，分別交由垃圾車、資源回收車及投入垃圾車隨車廚餘桶收運。
(中時)
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