奧塞30年故宮特展-古典與浪漫的激盪1

一幅幅世紀名畫，帶著後世之人穿越歷史時空，回到1848至1914年間，法國奧塞美術館的珍貴典藏傾巢而出，來到了台灣這塊寶島，展現十九世紀藝術精粹。

為什麼畫作裡總會出現裸體人物?這些裸體人物的呈現背後又帶著什麼意義?藝術玩家鄭治桂透過他的口，為這樣的問題給出了答案，在欣賞畫作的色彩之美之時，也看懂了它想傳達的故事...一起透過鏡頭，跟著資深媒體人張景為和治桂老師，賞析古典與浪漫激盪出來的火花。

由國立故宮博物院、奧塞美術館、時藝多媒體、閣林文創共同主辦的「印象．左岸-奧塞美術館30週年大展」，現正於故宮圖書文獻大樓隆重登場。

(中時電子報)