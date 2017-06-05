小確幸！明年3日以上連假有6個
行政院人事行政總處核定，明年107年的總放假日數115天，其中超過3日以上之連續假期（併同例假日）計有6個，農曆春節為6天。
3天以上連假分別為107年中華民國開國紀念日（3日）、農曆除夕及春節假期（6日）、兒童節及民族掃墓節（5日）、端午節(3日)、中秋節（3日）及108年中華民國開國紀念日(4日)等。
人事總處表示，依「政府機關調整上班日期處理要點」規定，放假紀念日及節日如遇到周二或周四將一律調整放假，並以前1周的周六補行上班為原則。
107年民族掃墓節(4月5日)適逢周四，調整4月6日(周五)為放假日，並於前1周3月31日(周六)補行上班；另外，108年中華民國開國紀念日適逢周二，調整107年12月31日(周一)為放假日，並於前1周12月22日(周六)補行上班。
人事總處強調，政府行政機關辦公日曆表僅適用於政府行政機關公務人員，至於公營事業機構人員的放假，原則上比照辦理；軍人的放假，則屬國防部主管權責，應依該部規定辦理。另各級學校適用的學年度行事曆，是由各該主管教育行政機關訂定。此外，民間企業人員的放假涉及勞動基準法相關事項，應依該法主管機關勞動部的規定辦理。
(工商)
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