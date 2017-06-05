奧客逛超商 打店員罵「大箍呆」遭起訴
46歲王姓男子，去年7月到學士路一超商，拿起三明治拆了就吃，再拿包裝袋給何姓店員結帳遭制止，竟出拳毆打對方，辱罵「大箍呆！」還搶走何男工作用的美工刀不斷揮舞。台中地檢署偵結，依傷害、恐嚇、公然侮辱等罪嫌起訴。
起訴書指出，王男到統一超商，拿起貨架上的藍莓三明治，還沒結帳就開始大吃，何姓店員提醒要先結帳，王男竟不滿嗆聲：「我認識很多人，一天叫一個人來找你，今天要不是帶著老婆小孩，就要把你打死，大箍呆！」
王男隨即揮拳毆打何姓店員，還搶走他掛在衣服袖上的美工刀，不斷的在他面前揮舞，直到怒氣消了才將美工刀丟還何男，還順手拿起櫃臺前的巧克力丟擲他後才離去。
何男隨即到醫院驗傷，持醫師診斷他頭部擦挫傷、前胸挫傷、右上肢挫傷等報警。台中地檢署偵結，依傷害、恐嚇、公然侮辱等罪嫌起訴王男。
(中時)
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