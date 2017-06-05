教你三招觀察孩子有無吸毒
食品藥物管理署日前公布台灣毒品濫用排行，以安非他命、愷他命以及海洛因為前3名，然而新興毒品濫用率也不斷攀升，年輕學子可能因同儕壓力、誤用下而染上毒癮，家屬可以透過以下三招觀察孩子是否有毒癮。
現下學校多會教導學子認識毒品，以防接觸毒品，然而新興毒品的樣貌多變，例如咖啡、糖果、餅乾都可能摻有毒品，學子不免誤觸，若小心接觸到毒品，家人的觀察可謂是關鍵，提早發現，可以避免成癮。
據《中央通訊社》報導，台灣藥物濫用防治研究學會郭鐘隆副理事長指出，接觸毒品的年紀越輕，對身體健康的傷害就越大，家長們可以透過「異狀」、「異樣」以及「異味」來觀察孩子是否有碰觸毒品。
異狀：像是會無故翹課、朋友會躲避父母、接神秘電話與交友圈複雜等。
異樣：若有碰觸毒品，精神狀態會與正常狀態不同，像是精神恍惚、疑神疑鬼、情緒起伏不定，甚至會有暴力行為。
異味：毒品多有怪異味道，像是K他命就有燃燒塑膠的味道，因此當孩子身上出現奇怪味道時，家長們可要留心。
有許多家長得知小孩有毒癮時，都會覺得小孩很乖，一定是交到壞朋友才會涉毒，顯示家長們對孩子的關心過少，而也有許多家長會擔心孩子留下案底而選擇不告發，但其實青少年自首並不會留下案底，建議家長平時可以多關心孩子，若查覺孩子有吸毒，可以與學校輔導單位聯絡，若是隱瞞不發，使小孩毒品成癮，導致更嚴重的後果。
中時電子報提醒您，拒絕毒品，珍惜生命
(中時電子報)
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