NBA》史上今日布萊恩40分 湖人痛宰魔術

史上今日，布萊恩(左)在2009年6月5日攻下40分，帶領湖人痛宰魔術，2017年6月5日，詹姆斯(右)雖有大三元表現，可惜騎士慘敗在勇士的手中。(美聯社資料照)

勇士在5日132比113擊敗騎士，拿下總冠軍系列賽第二戰，史提芬柯瑞與詹姆斯同場都繳出大三元成績單。但史上今日也有不少值得讓球迷回味的場次與球星，其中又以「小飛俠」布萊恩於2009年的總決賽第一戰狂得40分、8籃板、8助攻，帶領湖人100比75痛宰魔術的場景令人印象最深刻。

時間回溯到1976年6月5日，塞爾提克在經過3次延長賽之後終於128比126險勝太陽，太陽赫德整場比賽只休息2分鐘，出賽61分鐘改寫聯盟總決賽上場時間紀錄。

1987年6月5日，湖人141比122大勝塞爾提克，紫金王朝全場投籃命中率高達61.5%，刷新當時聯盟紀錄，此外，44次助攻也追平了他們在1970年總決賽第6戰所創的聯盟紀錄。

1995年6月5日，魔術在東區決賽第7戰105比81輕取溜馬，寫下成軍6年就闖進總決賽的紀錄，丹尼斯史考特在7場比賽三分球65投28中，雙雙改寫當時單輪季後賽三分球與投進球數的紀錄。

(中時電子報)