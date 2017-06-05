NBA》史上今日布萊恩40分 湖人痛宰魔術
勇士在5日132比113擊敗騎士，拿下總冠軍系列賽第二戰，史提芬柯瑞與詹姆斯同場都繳出大三元成績單。但史上今日也有不少值得讓球迷回味的場次與球星，其中又以「小飛俠」布萊恩於2009年的總決賽第一戰狂得40分、8籃板、8助攻，帶領湖人100比75痛宰魔術的場景令人印象最深刻。
時間回溯到1976年6月5日，塞爾提克在經過3次延長賽之後終於128比126險勝太陽，太陽赫德整場比賽只休息2分鐘，出賽61分鐘改寫聯盟總決賽上場時間紀錄。
1987年6月5日，湖人141比122大勝塞爾提克，紫金王朝全場投籃命中率高達61.5%，刷新當時聯盟紀錄，此外，44次助攻也追平了他們在1970年總決賽第6戰所創的聯盟紀錄。
1995年6月5日，魔術在東區決賽第7戰105比81輕取溜馬，寫下成軍6年就闖進總決賽的紀錄，丹尼斯史考特在7場比賽三分球65投28中，雙雙改寫當時單輪季後賽三分球與投進球數的紀錄。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。