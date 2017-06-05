「2017 高雄捷運公益路跑」活動 開始接受報名

高雄捷運2017公益路跑宣傳記者會今天登場，邀請包括中鋼行政助理副總經理張秋波(第二排右五)等多人參加。(圖／高雄捷運提供)

高捷2017公益路跑宣傳記者會造勢活動。(圖／高雄高捷運提供)

為鼓勵市民朋友保持運動，和參與公益活動，並呼應市府健康樂活宜居城市，高雄捷運公司今年號召中鋼集團等多家代表性企業，攜手財團法人創世社會福利基金會、高雄市馬拉松協進會及大高雄志在必行運動關懷協會等單位，將於106年12月9日(周六)在世運大道舉辦「2017 Run To Love高雄捷運公益路跑」。

高捷今年更首度加入「馬拉松42公里」組別，另維持原有「半程馬拉松21公里」、「精實挑戰組11公里」及「健康休閒組5公里」等共計4組，改變以往機廠路線，串聯大高雄南北知名地標景點，進入左營海軍基地，感受大高雄特殊都會風光及路跑活力，更加碼推出：凡報名就有機會抽中「澎湖4天3夜雙人自由行」行程，賽事結餘款將全數捐贈予財團法人創世社會福利基金會，歡迎民眾踴躍帶著家人參加，歡度一個健康有意義的假日早晨。

「2017 Run To Love高雄捷運公益路跑」活動於今日(6/5)上午10點在高雄捷運中央公園站舉辦開跑宣傳記者會，高捷人氣小編組成「南十字星」團體，躍身活動代言人帶領大家共同起跑，號召市民朋友攜家帶眷以行動投身公益，傳遞幸福正能量。本次賽事路線規劃「馬拉松42公里」、「半程馬拉松21公里」、「精實挑戰組11公里」及「健康休閒組5公里」等共4組，網羅高雄河、海、山、港代表性景點，如壽山、西子灣、中山大學、願景橋、愛河等，其中42K全馬組及21K半馬組跑者還能跑進高雄左營海軍基地，一睹軍區風采。此次賽事更邀請台灣景觀環境學會秘書長、成功大學建築博士顏彬峰先生操刀設計專屬紀念衫及完賽獎牌，並以賽事起點世運主場館為設計意象，製作特殊熱感應紀念衫，將隨跑者體溫上升而變色，象徵為公益注入熱血與活力。另為鼓勵民眾參與，凡報名除贈送專屬體感紀念衣外，更加贈旅行社台澎機票抵用券3000元，還有機會抽中「澎湖4天3夜雙人自由行」行程，該活動特別感謝中鋼集團教育基金會、聯邦銀行、紅牛國際旅行社、中油公司、家樂福、醫護鐵人、統一超食代、海霸王集團及保進文教機構等熱情襄贊。

高捷公司表示：「高捷公司長期舉辦各式公益活動，善盡企業社會責任，今年有別以往，公益路跑首度加入42K全馬組別，期吸引更多熱心公益並兼顧健康之民眾報名，邀跑者利用假期，一同暢跑港都。」即日起至8月18日止受理網路報名，歡迎全民一起揪團參加，相關報名資訊請上百動報名網(http://bm.bais.com.tw/1705/affidavit)或撥打活動專線洽詢：(07)261-2861。

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