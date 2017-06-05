四技二專甄選第一階段篩選結果公告 通過率89.74％

技專校院招生委員會聯合會今天公布今年四技二專甄選入學第一階段篩選結果，各校共提供5萬0048個招生名額，有6萬4157人報名，每位考生至多可報名3個校系科(組)、學程志願，最後有5萬7576人通過第一階段篩選，篩選通過率為89.74％，較105學年約增加1.4個百分點。

技專校院招生委員會聯合會表示，今年四技二專第一階段篩選結果，考生可上網（http://enter42.jctv.ntut.edu.tw）查詢 。通過第一階段篩選之考生，須於6月9日下午5時前完成第二階段報名系統 (含備審資料以網路上傳或紙本方式繳寄)。

今年高職生參加四技二專統一入學測驗考試後，依考生報名招生群（類）別，分成備審資料不同繳交方式。甄選群（類）別為03電機電子群電機類、04電機電子群資電類、09商業與管理群、21資管類、15外語群英語類、16外語群日語類等6群(類)，簡稱兩電(電機類、資電類)、兩管(商管群、資管類)、兩語(英語類、日語類)等6群(類)考生，考生只要將備審資料製作成PDF檔案格式，透過網路上傳即可。

非屬備審資料試辦網路上傳之群（類）別之考生，須依第二階段報名系統作業程序，完成第二階段報名，及繳交第二階段甄試費及繳寄紙本備審資料至報名之各甄選學校。

技專校院招生委員會聯合會表示，高職學校應屆畢業生，可透過就讀學校辦理集體繳費及寄件；未透過就讀學校辦理集體繳費及寄件之考生，應於6月9日前自行寄(送)各甄選學校辦理報名，逾期概不受理。

技專校院招生委員會聯合會說，完成第二階段報名之考生6月13日上午10時起，可至各甄選學校網站查詢第二階段指定項目甄試名單、甄試時間、地點等相關資料。考生若對本項招生有任何疑問，可洽詢技專校院招生委員會聯合會，電話(02)27725333。

(中時)