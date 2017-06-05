通緝犯逃亡24年 追訴期前夕闖紅燈被捕

張姓通緝犯演很大，假摔卻真的摔得頭破血流，無健保卡而被揭穿通緝犯身分。（李義翻攝）

63歲張姓男子因偽造有價證券被通緝犯，逃亡24年過著沒有身分的日子，只要再撐過1年，就逃過25年追訴期。不料，卻因為一時貪快闖紅燈被取締而落網。

有詐欺、偽造有價證券、偽造貨幣等前科的張男自82年起就遭高雄地檢署發布通緝，展開長達24年的逃亡生涯。

逃亡期間，未婚的他不敢用身分證，連健保都沒有，四處打零工領日薪維生，遇上警察就閃躲。

眼見再過1年就要「重獲新生」之際，卻於6月2日行經高雄市苓雅區中正一路與大順三路口時，一時搶快闖紅燈，被巡邏員警撞見攔查。

張男起初還以健康不佳視力差看不清號誌的悲情訴求，企圖博得警員同情，但警員要求他拿身分證，張男又辯稱未帶，警員要求說出身分證字號、姓名及出生年月日。

張男報出他人的字號，警員明察秋毫，發現與照片上的人差很大，再進一步追問個資時，張男卻演很大，當場暈倒。

結果，張男演得太逼真，頭部著地流血，警方召來救護車戒護送醫治療，發現沒有健保，張男至此才坦承通緝犯身分，不但要入獄，7千多元的醫療費還要自付。

(中時)