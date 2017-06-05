通緝犯逃亡24年 追訴期前夕闖紅燈被捕
63歲張姓男子因偽造有價證券被通緝犯，逃亡24年過著沒有身分的日子，只要再撐過1年，就逃過25年追訴期。不料，卻因為一時貪快闖紅燈被取締而落網。
有詐欺、偽造有價證券、偽造貨幣等前科的張男自82年起就遭高雄地檢署發布通緝，展開長達24年的逃亡生涯。
逃亡期間，未婚的他不敢用身分證，連健保都沒有，四處打零工領日薪維生，遇上警察就閃躲。
眼見再過1年就要「重獲新生」之際，卻於6月2日行經高雄市苓雅區中正一路與大順三路口時，一時搶快闖紅燈，被巡邏員警撞見攔查。
張男起初還以健康不佳視力差看不清號誌的悲情訴求，企圖博得警員同情，但警員要求他拿身分證，張男又辯稱未帶，警員要求說出身分證字號、姓名及出生年月日。
張男報出他人的字號，警員明察秋毫，發現與照片上的人差很大，再進一步追問個資時，張男卻演很大，當場暈倒。
結果，張男演得太逼真，頭部著地流血，警方召來救護車戒護送醫治療，發現沒有健保，張男至此才坦承通緝犯身分，不但要入獄，7千多元的醫療費還要自付。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。