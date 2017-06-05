王忠義涉殺雙親 台中高分院維持原停止羈押裁定

王忠義涉殺害雙親案，最高法院撤銷王忠義停止羈押。台中高分院今天上午開庭訊問，王忠義委任律師及檢方雙方激辯2個多小時，王忠義積極提出事證表達並未涉案，合議庭進行評議後，以相關證據有利王忠義，維持原停止羈押裁定。

被控為詐領保險金而設局殺害雙親的王忠義，一審被判處無期徒刑，台中高分院4月間審理時，審酌台大法醫研究所鑑定意見，認為王母王蔡秀猜以跌落溪中撞擊石頭受傷因而溺斃的成分居大，沒有明確的證據證實王男加工殺母，且王遭羈押2年多之久，認為沒有羈押必要，而裁定當庭釋放。

台中高分檢提出抗告，王忠義停止羈押案經最高法院撤銷，高分院今天上午開庭訊問，裁定維持原停止羈押裁定，並限定住居及出境及出海，定期向轄區警方報到。

(中時)