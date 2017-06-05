被控散布不實資訊 旅展詐欺 林明昇不起訴
復興航空去年11月21日宣布停航一天震撼航空業，隨後停業傳聞四起，董事長林明昇立即指示發布重大訊息否認停業，被投資人控告意圖影響股價散布不實資訊、財報不實。而興航停業前如常參加旅展低價促銷機票，也被消費者控告詐欺。台北地檢署調查，林明昇努力到最後一刻，21日仍持續尋找投資人，22日才由董事會確認解散，而旅展為事先已排定活動，事後也退款，認為林明昇、總經理劉東明、財務長楊炫儀、發言人陳逸潔罪嫌不足，不起訴。
檢方查出，林明昇去年透過私募增資10億元，並由國產集團子公司擔保向台灣工銀貸款10億元，試圖彌補資金缺口，但11月14日閱覽第三季財務報告後，確認公司經營不善，而於翌日萌生不再經營的念頭，20、21日連開兩天主管會議討論重整、解散後的配套措施，21日發布暫停交易、停航一天的重大訊息，22日召開臨時董事會確認解散決議。
檢察官調查，林明昇在22日臨時董事會召開前，仍持續尋找可能入主興航的投資人，曾與長榮航空前董事長張國煒指派的聶國維洽商私募與借款，另與日本籍投資人洽談借款，但直到21日資金仍未到位，因此認定興航是否解散或有新投資入主，仍需等到22日的董事會才能確認。
檢察官認為，林明昇21日指示否認停業訊息，是因為當時林仍未放棄尋找投資人，並無對投資人傳達不實資訊的惡意。
而興航去年11月4日至7日參加秋季台北國際旅展，以未稅2999元現金價大規模促銷東京、大阪等地來回機票，但隨後宣布解散導致機票成廢紙，被兩名消費者控告詐欺。檢方則查出，興航參展行之有年，前年10月已編列去年參展的150萬元活動預算，而興航可能停業的時間點最早可回溯至去年11月15日，難以認定林明昇、劉東明早在去年5月規劃旅展時即故意隱瞞停業消息。
檢方也查出，截至今年4月28日止，興航受理民眾與旅行社提出的退票申請金額為5億3700萬元，已完成付款5億2100萬元，完成率達97%，提告的魏姓、林姓民眾也獲得各約兩萬元的退款，全案與詐欺取財無涉。
(中時)
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