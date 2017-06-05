芳苑三合院傳火警 臥室發現一燒焦屍體

彰化縣芳苑鄉1戶民宅接近中午時發生火警，屋內發現1具焦屍。(鐘武達翻攝)

芳苑鄉上午發生民宅火警，起火點疑是在臥室 。(鐘武達翻攝)

彰化縣芳苑鄉芳中村1戶三合院民宅，今天上午11點30分左右傳出火警，消防隊出動7輛消防車及13名警義消趕往搶救，在控制火勢後赫然在臥室內發現1具已被燒焦的屍體，死者身分及起火原因，正進一步調查確認中。

彰化縣消防局第4大隊長葉清添指出，這起火警初步研判起火點是在臥室，也就是發現焦屍的地方。

(中時)