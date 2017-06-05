倫敦橋恐嫌上過電視 傳因YouTube極端化

群眾和媒體圍觀警方突襲倫敦巴金區一處公寓。(美聯社)

昨在倫敦橋(London Bridge)附近發動恐怖攻擊的三名男子之一，今傳出他曾經被拍進電視紀錄片中，他疑似因為看了YouTube上的影片而極端化，鄰居對此感到不可思議，表示他看起來是個好人，常和當地孩童玩耍。

英國《每日郵報》(Daily Mail)雖按照警方要求、未公布該嫌姓名，但已知這名住在倫敦巴金區(Barking)的男子就是開車衝撞倫敦橋上人群、並在波羅市場(Borough Market)持刀砍人的三名嫌犯之一。

去年英國電視台Channel 4曾播出一段關於聖戰士的電視紀錄片，當時這名嫌犯就出現在兩名被警方和情報單位鎖定、惡名昭彰的傳教士旁。他的朋友以曾經因為擔心嫌犯因為看了YouTube影片上激進的內容，而打反恐熱線舉辦他。兩年前警方也曾獲報，這名嫌犯在當地公園試圖讓兒童激進化。

英國總理梅伊(Theresa May)譴責大型網路公司為決心要攻擊英國的伊斯蘭教恐怖分子，提供了一個「安全的空間」，她對YouTube和臉書上可以輕易獲得恐怖主義的資訊這點感到相當憤怒，若這些網路公司再繼續容忍這類內容，未來可面臨百萬英鎊的罰款。

昨天英國警方逮捕的12名相關嫌犯中，有數名是在嫌犯駐所巴金區被捕。嫌犯的鄰居表示，在周六發動恐攻幾小時前心情相當愉快，還問他要怎麼要租一台廂型車。現場照顯示這台車租自Hertz公司，上面還有B&Q的名字，該公司表示為配合調查不便說明。

鄰居之一Frica Gasparri在附近公園裡，看到過一名似乎是巴基斯坦裔的男子說：「我已準備好以阿拉之名做任何事，我已準備好以阿拉之名作出任何該做的事，包括弒母。」，她拍下這名男子的模樣，並轉交給警察，但從此無下文。

另一名鄰居也表示這名嫌犯看起來是個好人，曾見到他幫年長女士開門，也有鄰居說曾在他車子壞掉時幫助他，隔天他還送些食物表達感謝。這名嫌犯剛生下一女的太太和母親住在一起，據說還有另一個孩子。平常常和其他人玩桌球，沒有人可以預測到他會成為恐怖份子。

(中時電子報)