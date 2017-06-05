妙齡女掉髮又失眠　原來是甲狀腺亢進惹禍

正值花樣年華的20多歲陳小姐長期有心悸、掉髮和失眠問題，四處求醫卻未見改善，日前轉往台北慈濟醫院新陳代謝科就診後，醫師曾怡萱詳細檢查後，確診為葛瑞夫茲氏症引起的甲狀腺機能亢進，經投藥治療後，症狀已大幅改善，目前持續追蹤治療。

曾怡菁指出，陳小姐就診時自述長期有心悸、掉髮與失眠等症狀，已嚴重影響生活，更擔心年紀輕輕可能禿頭，對未來人生失去自信，經詳細詢問發現，陳小姐有甲狀腺疾病家族史，加上近來工作壓力大、生活作息不規律，安排陳小姐接受抽血及超音波檢查，確診為葛瑞夫茲氏病引起的甲狀腺機能亢進。

曾怡菁表示，甲狀腺機能亢進最常見的病因是葛瑞夫茲氏病，好發於年輕女性，這種自體免疫疾病與遺傳有關，患者常因外來刺激如壓力、緊張、過勞、懷孕、生產等，誘發疾病產生。

曾怡菁說，當甲狀腺素分泌過多，病患常有脖子腫大、眼睛突出、心悸、怕熱多汗、掉髮、體重減輕、排便次數增加、失眠、手抖、月經不規則、不孕等症狀，由於症狀因人而異，臨床可藉由血液檢查、甲狀腺超音波或掃描進行鑑別診斷。

曾怡菁建議，甲狀腺機能亢進患者除定期服藥和回診追蹤外，更重要的是調整生活步調，包括規律作息、適度運動、紓解壓力，並避免菸、酒或刺激性食物，若出現甲狀腺機能亢進症狀應盡快就診，若延遲治療，最嚴重可能導致意識昏迷、心臟衰竭，或併發多重器官衰竭而死亡。

(中時)