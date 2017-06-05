曝與母親的最後通話 紀曉君：說完「這句話」就辭世

紀曉君母親過世半年，至今仍難走出喪母之痛。(圖/本報系資料照)

歌手紀曉君母親去年底逝世，當時她不僅自責，更沉痛在臉書寫下「沒有媽媽的感覺是這麼撕裂的痛」，即使事隔半年仍難走出喪母之痛，凌晨時她在臉書自曝與母親生前的最後對話，讓粉絲看了直呼不捨。

紀曉君臉書全文。(圖/紀曉君臉書)

紀曉君近日疑似有事情煩心，讓她在臉書直呼覺得「好累喔」，不過這句話也讓她自曝是與母親生前的最後對話，她回憶起當時打電話給喘不過去的母親，連忙詢問「媽媽！！！！妳還好嗎」?未料母親竟用虛弱且生氣的口氣回覆她，「我⋯很⋯累⋯不要問我」，接著結束通話沒多久就過世了，這也讓她再三提醒自己，自己是沒資格喊累的人，因為最累的是身為枕邊人的老公，最後也不忘向老公道謝，感謝他一路相伴力挺。

(中時電子報)