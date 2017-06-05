「前進吧!我不怕」 實境遊戲吸引青年目光

YS「鋼鐵人4.0職場體驗計畫」進入最後報名階段。（吳江泉攝）

勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心(YS)「鋼鐵人4.0職場體驗計畫」進入最後報名階段，青年職涯發展中心曾進勤主任強調，透過鋼鐵人的培訓過程，不僅能獲得專業講師30年寶貴經驗所提供「帶得走」的軟實力、即戰力，更可在互動中拓展人脈，歡迎青年把握6月11日前的報名期限。

「鋼鐵人4.0職場體驗計畫」說明會首次結合青年熱衷的實境闖關方式進行，在YS打造出如小型職場實境的密室闖關活動，讓青年在有限時間破解重重關卡考驗智慧與觀察力，每個團隊就像是職場的縮影，解謎過程讓青年提前學習分工合作、團隊領導及協調能力，這些軟實力都是未來要踏入職場的關鍵能力，勞動部勞動力發展署黃秋桂署長、高屏澎東分署程泰運分署長也到現場，提供解題密笈，與現場青年朋友一起集思廣益、互動氣氛相當熱絡。

今年邁入第4年的鋼鐵人職場體驗計畫，不論是提供體驗的企業職缺或是青年參與的熱度都相對提高，3年來YS協助近150名青年至企業體驗，跳脫一般對實習的認知，職場體驗計畫過程中應屆畢業生、轉職者約有7成順利就業，且參與的企業不僅拓展到國際企業，企業數更從2014年的10家至今年度提升至21家參與，體驗職缺也從30個名額提高到51個名額。

YS「鋼鐵人4.0職場體驗計畫」不僅要讓青年踏入真實職場，更在各企業高階主管交付任務中了解企業實戰狀況及相關工作需要具備的態度與技能。今年結合百貨服務業、電子智慧票證、文創出版與運輸交通業等21家大型知名企業，釋出行銷、企劃、策展、公共事務、門市營運與值班站長等多元體驗職缺，將招募120位青年參與，透過兩周培訓期的魔鬼訓練，再從中篩選出至少35位表現優異的青年至企業進行3-5天的實際職場體驗。

曾參加鋼鐵人3.0的青年表余振弘表示，去年對未來感到徬徨時參與鋼鐵人計畫，在培訓過程中，不僅調整好自己的就業心態，累積訓練出良好應變能力，更順利進入台虹科技體驗PCB工程師的職位，獲得主管的高度肯定，退伍後，也順利至電機工程產業擔任工程師。

前鎮高中應屆申請進入大葉大學工業設計系的凃懿芸說，在準備進入大學前夕，希望能增加一些設計經驗，特別來參與鋼鐵人體驗活動，也期待至設計相關產業體驗，希望自己在培訓過程中能順利通過考驗。

參與「鋼鐵人4.0職場體驗計畫」不限學系、不看成績，只要青年有行動的決心都會是企業搶著要的「職場鋼鐵人」，YS「鋼鐵人4.0」職場體驗計畫第一階段報名截止日期為6月11日，開放120位名額，依報名先後額滿為止， 7月1日至18日，將進行密集2週的培訓課程，協助報名職場體驗計畫的青年朋友們，學習品牌經營、策展、社群經營與工作態度、溝通與臨場反應等實際課程，充實職場體驗前的技能，預計於7月下旬後通過考驗的年輕朋友將至企業進行3-5天職場體驗，由於名額有限，歡迎想成為職場「鋼鐵人」的年輕朋友們趁早報名搶先機，報名網站：http://ys.nat.gov.tw，洽詢電話07-2313232。

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