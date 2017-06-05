5個癌症就有1個肺癌 雷射導引優化療程
在台灣每5個癌症死亡人口就有1人是肺癌！早期診斷、及早治療是最有效降低肺癌死亡率的方法，林口長庚醫院開發出「雷射導引式胸腔鏡手術」，可將早期肺癌手術流程做到無痛、無縫接軌，做好精準治療。
目前以「低劑量胸部斷層掃描」能夠有效輔助篩檢肺癌，降低肺癌死亡率15至20％，醫師會根據肺癌大小、影像特徵與病患的病史判斷惡性機率，若有需要再進行手術切除。
然而，目前主流的胸腔鏡微創手術若遇到肺癌直徑小於1公分、腫瘤位置距離皮膚表面深度逾2公分、肺部影像特徵為毛玻璃狀腫瘤，需經X光定位再以勾針標記，患者常會等候3、4小時才能送進手術房，在轉送與等待的過程將會出現勾針脫落、氣胸、血胸與焦慮等問題。
長庚醫院開發的「雷射導引式胸腔鏡手術」可將肺癌手術流程做到無痛、無縫接軌，主要是醫師預先透過電腦算出最佳擺位，再以特殊的機械手臂X光機找出腫瘤，並用雷射光精準指出腫瘤位置，進行微創方式切除。
長庚胸腔外科醫師趙盈凱表示，這就是定位與開刀一次完成的概念，優化醫療流程。長庚從去年6月起陸續完成30例雷射導引手術，定位平均30分鐘，小至0.6公分的腫瘤也能精準切除，平均住院3天，大幅減輕患者負擔。
(中時)
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