遭控意圖影響股價散布不實資訊 張國政不起訴

前民政局長張國政去年在復興航空宣布停業後召開記者會，表示受託組成團隊，有意願接手興航，導致興航股價上漲，隔天卻又宣布接手破局，被控涉嫌意圖影響股價散布不實資訊。但台北地檢署調查，張國政與維朋精密科技負責人等人記者會前確實開會討論接手一事，認為張所言並非空穴來風，今日處分不起訴。

檢方查出，張國政長年從事飛航業務，退休後不改其志，去年11月27日透過任職興航的老部屬了解興航內部狀況，並與維朋精密科技負責人、與柬埔寨航空業有淵源的業者，27日開會討論接手興航一事。

關姓證人證稱，當時張國政表示想幫忙興航，讓公司不要解散、員工不要失業，因此找上他尋求資金，他當時正向美國、歐洲申請基金，金額分別為5億美元、4億歐元，認為資金充足因此向張表示可提供40億元資金協助。

樓姓業者也說，張國政在興航停飛後曾探詢可否至柬埔寨成立航空公司，讓興航員工到那邊工作。檢察官認為，張國政確實組成團隊，並謀劃接手興航後續資金與營運方針，因此於去年11月29日召開記者會。

張國政也說，原本去年11月28日打電話給林明昇表達接手意願，但林要他直接跟社會大眾講、不要私下講，因此才召開記者會，並在記者會上呼籲民航局暫停或延後討論收回興航航權，但民航局30日確定收回航權，讓他巧婦難為無米之炊，決定退出承接興航。

檢察官認為，張國政前後兩次召開記者會均非主動籌畫安排，且確實有意接手興航，難認定是故意影響股價而為之。

檢方也查出，張國政等人去年11月至12月間，均無任何股票交易紀錄，11月29日賣超的前十大投資人與張國政及其團隊成員也無配偶或子女關係，因此張國政辯稱無買賣興航股票，也未曾留意興航股價應可採信。

至於媒體報導張國政當顧問的私募基金出清興航持股，影射寶典交通產業控股公司趁機出售5萬張興航股票，而張國政恰巧是該私募基金顧問。但檢察官調查，寶典交通產業控股公司為境外法人，登記地在荷蘭阿姆斯特丹，是興航第三大股東，張國政並非該公司顧問，而11月29日出售興航股票前100大投資人也無寶典公司投資專戶在內，該報導與事實不符。

(中時)