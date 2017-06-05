新人新氣象! 韓國政府改組成18部17廳4室
據韓媒報導，南韓政府和執政黨5日公布政府組織改編案，政府部門將改組為18部17廳4室，但國務委員人數保持不變，並決定新設通商交涉本部和中小風險企業部。
6月5日，南韓總統文在寅政府召開了上台以來的首次黨政青會議（執政黨、政府及總統府青瓦台）。會上決定通過改組，設立通商交涉本部，並讓消防廳和海洋警察廳成為獨立部門。
共同民主黨政策委員會議長金太年5日在會議後舉行的記者會上表示，盡管將繼續保留產業通商資源部，但將另設中小風險企業部，環境部將負責水利管理工作，現有的國土部下屬水資源政策等將移交環境部，安全處的總體監管職能將移交行政自治部。
他還指出，副部級的國家報勛處升格為部級機構；作為權力機構改革的一環，部級的總統警衛室將調整為副部級；金太年稱，將盡快提交《政府組織法》修正案，爭取6月在臨時國會通過。
(旺報)
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