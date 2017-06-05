台14甲線霧社至廬山溫泉路段　路面滑動裂縫　交通受阻

▲台14線霧社春陽段路面滑動裂縫情形。（警方提供）

▲台14甲線春陽段路面滑動裂縫，施工單位緊急灌漿搶修中。。（警方提供）

台14線霧社春陽段，通往廬山溫泉的84公里又600公尺處，在雨後天睛時，今上午郤發生路面滑動現象，裂痕長度約2米，寬約8米，造成進出交通受阻，仁愛警分局已在現場設警戒，並緊急通知施工單位前往灌漿搶修中。

仁愛警分局表示，該線在緊急搶修下，目前可單向通車，預計再約3小時後應可雙向通車。

(中時)