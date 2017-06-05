疑未注意調撥車道時段 兩台小黃對撞車頭全爛

新北市永和區中正橋今天上午發生2輛計程車對撞事故，2車車頭均撞爛，所幸駕駛與乘客均僅輕傷。（孟祥傑翻攝）

新北市永和區中正橋今天（5日）上午8時許，發生一起計程車與計程車對撞事故，疑因1輛計程車由北市往永和方向行駛時，未注意當時為調撥車道時段，迎面撞上往北市方向的另1輛計程車，2輛車車頭全都撞爛，2名駕駛及3名乘客均受到輕傷，送醫後沒有大礙，2名駕駛經酒測後均無酒精反應，警方正調查釐清事故發生原因。

(中時)