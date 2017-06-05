台南公園17日慶百歲生日

南二中校友會連續協辦20場台南公園免費導覽，每場都有相當熱衷的民眾參加，日前的導覽過程也有民眾踴躍提問。（程炳璋攝）

台南公園慶百歲，民眾透過導覽解說了解台南公園的歷史，加深對公園的情感。（程炳璋攝）

跨越一世紀的台南公園17日歡慶百歲，台南二中一群熱愛文史的校友與台南市工務局合作，連辦20場民眾免費參加的歷史走讀導覽，最後一場14日要從北區重道崇文坊走到中西區台灣文學館，更是大受歡迎，預計80個名額迅速爆滿增至90名。

即將百歲的台南公園位在台南火車站旁，是市中心的大型公園，歷經2至3代台南市民的情感連結，近年附近民眾卻對公園成為街友與外勞棲息地頗有微詞，台南市工務局去年起開始整頓修繕，包括台南社大、南二中校友會等社會團體都投入協助。

南二中校友會文史工作者歐財榮、邱明賢兩人擔任導覽解說員，今年起連辦20場台南公園周邊走讀導覽提供民眾免費參加，炒熱台南公園的百歲生日。

最後一場導覽解說14日舉辦，路線改變從重道崇文坊出發，前往台灣文學館。原本名額限定80人，報名人數暴增至90人。

重道崇文坊位在台南公園內，是清朝為了表揚當時舉人林朝英樂善好施興建的牌坊，台文館旁的照相館原是兩廣會館，也是台南二中早期借用上課的學堂，14日的走讀連接兩地，共貫穿23個歷史景點，導覽員沿途介紹建築古蹟與古街道。

台南市解說員職業工會表示，台南公園的修繕已完工，17日將辦百周年慶生會，透過文史導覽，炒熱民眾對這座公園的歷史定位與情感。

(中時)