陸境外刷卡超千元需上報 韓旅遊業擔憂
大陸國家外匯管理局已於6月2日，向各銀行下達了《關於金融機構報送銀行卡境外交易信息的通知》。自今年9月1日起，大陸民眾在境外刷儲蓄卡、信用卡等消費超人民幣千元以上，需將相關交易信息上報至政府。有分析稱，盡管政府名義上是為了攔截洗錢等違法行為，但實際在減少中國遊客的境外消費。
去年，大陸民眾在境外刷卡的金額達到1200億美元。世界旅游組織（UNWTO）的報告顯示，去年有1.35億中國人出境，消費總額是美國人的2倍，高達2610億美元。相當於人均消費2千美元。而去年在中國，金融部門已經對用戶最多的銀聯卡設置了10萬元的年度境外提款上限。
但也有媒體對本次出台的措施持懷疑態度。中國財新網稱，中國人境外刷卡消費80%以上是低於千元的小額消費，因此本次出台的措施對提高海外銀行卡使用相關統計的透明度並無實質性幫助。
此消息一出，南韓旅游業陷入了緊張的局面。綜合南韓媒體報導，中國此前強硬的薩德報復措施近期稍有緩解之勢，業界擔憂此番措施會使中國再次回歸強硬的態度。
南韓某免稅店有關人士稱，七成的中國遊客訪韓是為了購物，如果海外交易受到監視便無法像以前那樣消費，這樣一來中國遊客很可能會選擇不來南韓。另一位業界有關人士也表示，此番措施對寄希望於新政府上台後，中韓關係得以改善的旅遊業潑了一盆冷水，但相當一部分中國遊客是用現金支付的，此番措施能否起到實質性的監管作用還有待觀察。
(旺報)
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