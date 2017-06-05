民進黨 北市府合作破局 內定陳景峻北農董事長 難產
台北農產運銷公司今上午召開股東大會進行改選，結果台北市政府和農委會官股，雙方各以「5席官股及1席民股」的「5加1」席次聯手，在北農董事會取得過半席次，台北市副市長陳景峻也順利取得席次，且由農委會代表劉聖鴻取得最高票擔任召集人。不過，原傳出欲順勢召開臨時董事會，內定陳景峻兼任董事長，劉聖鴻卻沒宣布要召開臨時常董會，外界解讀，民進黨與北市府因總經理人事「喬不攏」合作破局，才導致董事長、總經理都難產。
對於北農董事長之位是否還有變數，陳景峻會後受訪直言，「我是希望最好有變數！」表態不想做，至於是不是合作破局？劉聖鴻表示，依照公司法規定只要15天內召開董事會，這次席位都如預期，雙方都持續溝通協調。
因台北市長柯文哲希望總經理是專業人選，農委會後來推薦吳音寧，不料傳出市府原本屬意的前畜產公司董事長郭萬清。知情人士分析，北市府不願在今日確定北農總經理人事，農委會則反擊，取得台北市農會、士林農會委託書，獲得最高票擔任召集人並不召開臨時董事會，讓董事長仍懸缺。
(中時)
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