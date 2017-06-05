3脫衣舞孃磨蹭玩正嗨 酒店被抄急遮奶
屏東恆春地區夜間寧靜，不過最近卻出現脫衣陪酒KTV商務酒館，2日晚間員警喬裝蒐證，3名脫衣舞孃一進場就隨電音舞曲大跳艷舞，最後乾脆露奶坐在便衣員警腿上狂磨蹭，警開燈表明身份，3女嚇得花容失色，並在他們身上查獲毒品，經訊後將少爺、負責人等6人送辦。
恆春復興路段的諸葛亮KTV商務酒館，每到晚上就熱鬧無比，且客人清一色為男性，就有民眾向恆春分局檢舉裡面是做「黑」的，警方獲報後多次臨檢查察並實地探訪屬實，2日晚間9時派員警喬裝在店內蒐證。
便衣員警一入座，王姓、陳姓、余姓3脫衣舞孃隨即穿著清涼進入包廂陪坐，先是吃東西、聊天、喝酒，然後突然播起熱門電子舞曲大跳艷舞，再隨音樂脫去上衣，上演上空秀，最後乾脆坐在員警大腿上狂磨蹭撫摸，藉以取悅客人。
警方現時機成熟，便開燈表明身份，嚇得3人花容失色，還急忙用手遮胸，員警在王姓舞孃身上找到k他命k盤和1支k菸，其他另有5張帳簿、小姐排班表和3萬3049元營業所得等。
警方表示，官姓負責人與趙姓、李姓少爺因涉意圖營利妨害風化，和有脫衣陪酒等公然猥褻行為的3女，經訊後依違反妨害風化罪、毒品危害防制條例及社維法移送偵辦。
恆春分局長曾學貴表示，屏東正全力發展觀光事業，警方希望藉由此舉杜絕色情氾濫，給予民眾乾淨優質的環境，並避免屏東觀光大縣的美名，被色情行業汙染。
(中時)
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