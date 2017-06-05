為拯救雛鳥 四川榮縣全城暫停修剪行道樹

四川自貢市榮縣因6月2日修剪行道樹導致一些鳥窩被毀、雛鳥傷亡，如此令人揪心的一幕，被路過的鄧女士看到，並隨手拍下圖片發布至網路社群。沒想到的是，鄧女士這樣一個小小的舉動，引發了一場振奮人心的拯救小鳥行動。

《華西都市報》報導，榮縣園林管理所和縣林業局接到熱心人士電話反映後，當天決定暫停對城區樹木的修剪，「先保護好小鳥，待其能飛離鳥巢再修剪」。並承諾，以後如果達不到相關野生動物保護要求，寧可不修剪樹木。

(旺報)