林明昇被控挪用興航資金買車 查無實據簽結

復興航空去年宣布解散，董事長林明昇成為眾矢之的，甚至被控挪用興航資金添購個人收藏跑車。台北地檢署調查認定，林為了收藏跑車而成立的蔚藍公司與興航並無異常資金往來，此部分予以簽結。

北檢調查，林明昇1999年購入第一台保時捷，隨後陸續添購，共計購買19部保時捷，其中僅2部登記在林明昇個人名下，另有5部專供收藏未取得車牌，其餘12部保時捷均登記在由林明昇與其胞弟合資成立的蔚藍公司，該公司以經營汽車租賃為主要營業項目。

2010年，林明昇接任興航董事長後，陸續購買7部保時捷，購車款均由蔚藍公司支付。蔚藍2010年至2016年的日記帳則顯示，蔚藍與興航間除興航支付租金給蔚藍，租用1部TOYOTA汽車作為董事長座車，並無其他資金往來，查無林明昇不法挪用興航資金購置私人車輛的積極證據。

(中時)