豪雨過後菜價漲 中市3議員為民請命
豪大雨過後造成菜價飆漲、平均漲幅高達二到四成！市議員翁美春等人今天(5日)在市議會為民請命，要求市府應出面「抓菜蟲」；經發局長呂曜志指出，目前果菜批發分別到桃園八德鄉溫室產區洽購大陸妹、杏菜、紅鳳菜及空心菜等，還從彰化埤頭批購高麗菜、雲林及北斗批購紅蘿蔔及洋蔥等。
台中市議員曾朝榮、翁美春及何敏誠，今天在市政總質詢中關心菜價問題！呂曜志表示，台中市兩大批發市場，今天都依往例在週一休市；依4日與3日的到貨量及每公斤平均價格比較，台中市果菜批發市場到貨量減少33.9％，豐原市場則減少12.6％。
呂曜志指出，菜價部分，前天台中市果菜批發市場到貨量為12.3萬公噸，昨天為8.1萬公噸，減少約33.9％，每公斤平均價格則從前日的15.6元漲到昨天的23.5元，漲幅約50％，今天的零售攤商漲幅約2到4成。
呂曜志說，市府請兩大市場今天前往全台各地蔬菜產地拉貨，為明天的開市做準備，只要有到貨量，菜價就不會大漲；他呼籲消費者這種短期暴雨後，可以多走幾家比價，如大型超市及大賣場都有自己的進貨及儲存系統，比較不會趁機哄抬菜價。
(中時)
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