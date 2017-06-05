處分興航總部 空廚 龍騰 查無不法

台北地檢署今日偵結復興航空案，除依證券交易法起訴興航董事長林明昇五嬸林鄭珊珊等4人，林明昇被控部分皆不起訴。北檢另針對興航被控賤賣興航內湖總部、掏空復興空廚、處分龍騰旅行社股權等3大部分展開調查，因查無犯罪事證，今日一併簽結。

控賤賣興航內湖總部部分，檢方查出，2015年7月19日，興航總部遷至台北市敦化南路後，以「配合集團資源整合利用策略」為由，欲出售該公司內湖總部給關係人中興保全，中興保全委由戴德梁行不動產估價師事務所進行鑑價，經雙方多次協商，交易總價訂為6億9400萬元。

2015年9月1日，興航與中興保全召開議價會議，決議另行委託不同鑑價公司估價，以佐證價格合理性，興航即委託遠見不動產估價師事務所估價，鑑價金額為7億806萬6565元；為確認該鑑價的合理性，另委由誠信聯合會計師事務所進行複核，並未發現有重大不合理等情形，中興保全也支付興航買賣價金，難認有何掏空不法。

被控掏空復興空廚部分，檢方查出，興航以活化資產及專心本業經營為由，提案處分非航空本業的轉投資案，預定以5億2500萬元，將所持有的復興空廚100％股權，出售給關係人中興保全，買賣雙方共同委託中華無形資產鑑價股分有限公司，評估復興空廚股份的價值，認定該公司股權價值介於4億1637萬餘元至5億6641萬餘元之間。

檢方查出，此交易案經興航完成評估報告，即於2016年3月16日召開第22屆第18次董事會提案處分，決議授權董事長在5億2500萬元之額度內，全權處理後續簽約等事宜，中興保全依約於2016年3月24日及3月31日，分別支付1億500萬元及4億2000萬元給興航，此部分查無涉及掏空等。

至於處分龍騰旅行社股權部分，檢方勘驗董事會會議紀錄，發現2016年11月14日，興航召開第23屆第5次董事會時，董林明昇臨時提案處分興航100%持有的子公司龍騰旅行社股權，董事會決議授權董事長或其指定人，在不低於淨值（迄2016年10月31日，股東權利淨額1470萬2000元，每股淨值1.12元）的前提下，確認出售股權；但因興航宣告解散，該處分未繼續進行，因此查無任何犯罪不法。

(中時)