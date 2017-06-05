廣州男飯後搶埋單 被朋友打至昏迷入院

吃飯喝酒搶埋單也會被朋友打？據廣東省廣州越秀法院6月3日消息，6月2日上午，越秀法院公開審理一起因爭搶埋單而引發的故意傷害案。兩個剛認識不到4小時的朋友因一方搶着埋單，被另一方認為搶埋單是看不起人，為泄憤把朋友打至昏迷送院。朋友之間搶着埋單本是禮貌之舉，卻因此將朋友打進醫院把自己送進牢房。

時間是發生在去年10月25日凌晨2時許，被告歐某和兩位朋友去某酒吧喝酒，經人介紹認識了被害人鐘某，四人便一起喝酒、猜拳。玩了兩小時後，歐某結帳埋單，四人共同離開並前往某宵夜店繼續飲酒猜拳。凌晨5時30分許，歐某準備結帳，鐘某搶着埋單。

歐某在公安機關供稱道，鐘某用廣州話說他大把錢，不怕他沒錢，「說話語氣很囂張，看不起人」，於是毆打鐘某。鐘某跌倒在地爬起來後跑開，歐某繼續追打，鐘某再次跌倒。據歐某供述，此時其「為了發洩不滿，對鐘某頭部打了十多拳，還用力踢他頭部及身體」。隨後，歐某和朋友搭車離開現場，去至某水療中心過夜。

突遭橫禍的鐘某忿恨難平，稱自己是出於善意為大家的宵夜消費付款，沒想到被歐某毒打。其當時處於醉酒狀態，無力反抗，倒地昏迷。然而歐某並不罷手，繼續對其頭部、胸部等要害部位拳打腳踢，至其頭部大量出血。歐某見此且既不搶救也不撥打急救電話，而是洋洋灑灑坐車離開現場。其直至凌晨5點才被人發現送至醫院搶救。歐某無悔改之意，家屬也從未來醫院看望。無法原諒歐某，向法院提起附帶民事訴訟，請求法院對歐某從重處罰，並判決歐某賠償其損失約13萬元人民幣。

(旺報)